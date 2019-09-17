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Nallıhan 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde tanıtılacak

1 saat önce

Nallıhan, Ankara'da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde tanıtılacak.

Nallıhan 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde tanıtılacak, System.String[]

Nallıhan, Ankara'da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde tanıtılacak.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaptığı açıklamada, Türkiye'de coğrafi işaretler konusundaki en prestijli organizasyonlardan 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinin 19-21 Eylül'de Ankara Ticaret Odası Congresium International Convention & Exhibiton Center'da düzenleneceğini bildirdi.

Zirvede, Nallıhan iğne oyası ve Nallıhan örtmesinin tanıtılacağını, yerel ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik işbirliği platformu oluşturulacağını belirten Öntaş, "Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışında birçok başarıya imza atmış, yöresel kumaşlara Nallıhan iğne oyalarını dokuyarak yeni bir çığır açan Hamiyet Gürelli hocamız ile eşsiz bir defile düzenlemeyi planlıyoruz. Defile kapsamında tamamı el dokumasından oluşan ve büyük bir özenle ilmek ilmek işlenen Nallıhan ipek iğne oyası kreasyonu sergilenecek." dedi.

Nallıhan, Ankara, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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