Nallıhan'da beceri tasarım atölyeleri açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nallıhan'da beceri tasarım atölyeleri açıldı - Son Dakika

Nallıhan'da beceri tasarım atölyeleri açıldı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyon Belgesi'nde yer alan tasarım beceri atölyeleri Nallıhan'da açıldı.

Nallıhan'da beceri tasarım atölyeleri açıldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyon Belgesi'nde yer alan tasarım beceri atölyeleri Nallıhan'da açıldı.

İlçede Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla Sakarya Ortaokulunda Müzik, Nasuhpaşa İlkokulunda Fetem ve Müzik, Dumlupınar İlkokulunda Akıl ve Zeka Oyunları, Cumhuriyet İlkokulunda Görsel Sanatlar ve Akıl Zeka Oyunları, Gazi Mete Okuducu İlkokulunda Drama ve Akıl ve Zeka Oyunları olmak üzere toplam 8 tasarım ve beceri atölyesi açıldı.

Okullardaki açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, Şube Müdürleri Metin Meşeci ve İsmail Çetin ile okul müdürleri ile bazı kurum amirleri katıldı.

Öğrencilerle bol bol sohbet ederek zeka oyunları oynayan Benlice, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda genç nesilleri en iyi şekilde yetiştirmekle yükümlü olduklarını söyledi.

Benlice, "Disiplinlerarası, beceri tabanlı, uygulamaya dönük yapısıyla dikkat çeken tasarım beceri atölyeleri öğrencilerin düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekliyor. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıktığı atölyeler öğrencilerimizin kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacak. Tasarım ve Beceri Atölyelerinin yapımında katkısı olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Nallıhan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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