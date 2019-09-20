Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da Gaziler Günü törenle kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

Nallıhan'da Gaziler Günü törenle kutlandı

39 dakika önce

Atatürk'e Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Nallıhan Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

Nallıhan'da Gaziler Günü törenle kutlandı, System.String[]

Atatürk'e Gazi unvanı verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Nallıhan Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.


Nallıhan Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, çelenklerin konulması ve saygı duruşuyla başladı. Sunumun ardından günün anlam ve önemine vurgu yapan konuşmalar yapıldı. Törene Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Belediye Başkan Vekili Naci Boz, gaziler, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Nallıhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziler Günü töreninde sunucu öğretmene başörtü protestosu
Verimli arı sezonuna teşekkür için şükür duasına çıkan arıcılar, arıların saldırısına uğradı Kazada ölen makinistin oğlundan yürek burkan sesleniş Başörtülü sunucuyu protesto eden gazi: Cumhuriyet değerlerine uygun görmedik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 13:41:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nallıhan'da Gaziler Günü törenle kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]