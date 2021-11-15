Nallıhan'da kadınlara yönelik kurslar devam ediyor - Son Dakika

NallIhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, kadınlara yönelik açılan kursların devam ettiğini bildirdi.

Öntaş, yaptığı yazılı açıklamada, kursların İŞKUR destekli olduğunu belirtti.

Projenin, üreten kadınlara yönelik olduğunu belirten Öntaş, projeyle geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmamasına katkı sağladığını kaydetti.

Nallıhan'ın tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan önemli bir ticaret yolu olduğunu aktaran Öntaş, şunları kaydetti:

"Dokumacılığı ve el sanatı çalışmasını destekliyoruz. İlçemizde İpek böcekçiliğinin gelişmesi yönünde adımlar attık. Eskinden ilçemizde dokumacılık önemli bir gelir kaynağı olmuş. Köylerimizde dahi bu dokuma sanatına önem verenler için, gerekli desteğimizi sürdüreceğiz."