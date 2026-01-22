Nallıhan Müftüsü Görevine Başladı

Ankara'nın Nallıhan İlçe Müftüsü olarak atanan Selahattin Aydın, Tapduk Emre'nin türbesini ziyaret ederek görevine başladı.
Mardin'in Savur İlçe Müftüsü iken Nallıhan'a atanan Aydın'ı, Ayaş İlçe Müftüsü Ali Genç, Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Güdül İlçe Müftüsü İbrahim Güneş ziyaret etti.
Daha sonra Aydın ve beraberindekiler, ilçede bulunan Tapduk Emre'nin türbesine ziyarette bulundu.
Aydın, yaptığı açıklamada, ilçede göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
