Namibya'da seçimleri Adolf Hitler'le aynı ismi paylaşan siyasetçi kazandı

Almanya'nın Güneybatı Afrika'daki eski sömürgesi Namibya'da iktidar partisi SWAPO'nun adayı Adolf Hitler Uunona, 25 Kasım'daki seçimlerde Oshana bölgesinde oyların yüzde 85'ini alarak bölgesel meclise seçilmeyi başardı.

ALMANLARIN İNSANLARI KATLETTİĞİ ÜLKEDE ALMAN İSİMLİ ADAYIN SEÇİMİ KAZANMASI DİKKAT ÇEKTİ

''Kaiser'in Holokostu' diye tabir edilen 1908 soykırımında on binlerin katledilmesine rağmen hâlâ Almanca konuşan nüfusun ve Almanca yer ve insan isimlerinin bulunduğu Namibya'da, Adolf Hitler'in seçimi kazanması dikkati çekti.

YÜREKLERE SU SERPTİ

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'in konuştuğu siyahi siyasetçi, kendisine Hitler ismini ne anlam taşıdığını bilmeksizin babasının koyduğunu söyleyerek "Dünyaya hükmetmek peşinde değilim" esprisini yaptı.

NAZİ İDEOLOJİSİYLE İŞİ OLMAYACAKMIŞ

Nazi ideolojisiyle işinin olmayacağını belirten Hitler, çocukken adının kendisine son derece normal geldiğini, ergenlik döneminde tüm dünyaya hakim olmaya çalışan bir adamın adını taşıdığını anladığını anlattı. Eşinin kendisine Adolf diye seslendiğini ve kendisinin de genelde Adolf Uunona adını kullandığını aktaran Namibyalı siyasetçi, artık adını resmen değiştirmek için çok geç olduğu hissiyatını paylaştı.