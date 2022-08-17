Çin'in Doğusundaki Jiangxi Eyaletinde Kuraklık Nedeniyle Yardım Çalışmaları Hızlandırdı - Son Dakika
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Çin'in Doğusundaki Jiangxi Eyaletinde Kuraklık Nedeniyle Yardım Çalışmaları Hızlandırdı

17.08.2022 20:26
Çin'in Doğusundaki Jiangxi Eyaletinde Kuraklık Nedeniyle Yardım Çalışmaları Hızlandırdı

NANCHANG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaleti yerel yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 15 Temmuz'dan bu yana süren şiddetli kuraklık yaklaşık 990 milyon yuan (yaklaşık 146 milyon ABD doları) doğrudan ekonomik kayba yol açınca eyaletteki kuraklık...

NANCHANG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaleti yerel yetkililerinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 15 Temmuz'dan bu yana süren şiddetli kuraklık yaklaşık 990 milyon yuan (yaklaşık 146 milyon ABD doları) doğrudan ekonomik kayba yol açınca eyaletteki kuraklık yardım çalışmaları için yaklaşık 655.000 kişi seferber edildi. Eyaletin sel kontrol ve kuraklık yardımı genel merkezi Salı günü 16.00 itibarıyla, Çin'in dört kademeli ulusal acil durum müdahale sisteminin en düşük kademesi olan 4. Seviye kuraklık acil durumu ilan etti. Genel merkezden yapılan açıklamada, Salı günü 16.00 itibarıyla 387 milyon yuanın üzerinde fonun eyaletin kuraklık yardımı çalışmalarına aktarıldığını açıkladı. Hava durumu tahminlerine göre, Jiangxi'de gelecek günlerde yüksek sıcaklıkların ve az yağışın devam etmesi bekleniyor.

Çin'in Doğusundaki Jiangxi Eyaletinde Kuraklık Nedeniyle Yardım Çalışmaları Hızlandırdı

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Doğusundaki Jiangxi Eyaletinde Kuraklık Nedeniyle Yardım Çalışmaları Hızlandırdı - Son Dakika

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