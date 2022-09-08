Xi, Kurumsal İnovasyonu Artırmaya Yönelik Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Xi, Kurumsal İnovasyonu Artırmaya Yönelik Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı

08.09.2022 21:31
Xi, Kurumsal İnovasyonu Artırmaya Yönelik Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı

NANJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kurumsal inovasyonu desteklemek, ayrıca nitelikli ve yenilikçi olan daha küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) teşvik etmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

NANJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kurumsal inovasyonu desteklemek, ayrıca nitelikli ve yenilikçi olan daha küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) teşvik etmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi açıklamayı, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Nanjing'de Perşembe günü KOBİ'lerin gelişimiyle ilgili düzenlenen konferansa gönderdiği tebrik mesajında yaptı. KOBİ'leri inovasyonu teşvik etmek, istihdam yaratmak ve insanların geçim şartlarını iyileştirmek için hayati bir güç olarak nitelendiren Xi, endüstriyel ve tedarik zincirlerinin istikrara kavuşturulması ile sosyal ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasına daha fazla katkı sağlamaları için nitelikli ve yenilikçi firmaların ana işlerine odaklanabilmeleri ve uzmanlıklarını geliştirmeleri için çaba gösterebilmeleri konusundaki umudunu dile getirdi. Xi, her seviyedeki yönetimlerin elverişli bir ortam yaratarak, KOBİ'lere verilen desteği artırmaları, işletmelerin kalkınmaya olan güvenini sağlamlaştırmaları, işletmeleri yenilikçi olmaya teşvik etmeleri ve fikir eserleri haklarının korunmasını güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti. Xi'nin mesajı, konferansın açılış törenine video bağlantısı aracılığıyla katılan Çin Başbakan Yardımcısı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Liu He tarafından okundu.

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Xi, Kurumsal İnovasyonu Artırmaya Yönelik Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı Xi, Kurumsal İnovasyonu Artırmaya Yönelik Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı Çin'de Binek Otomobil Satışları Ağustos Ayında Arttı Çin'de Binek Otomobil Satışları Ağustos Ayında Arttı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Nanjing, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Kurumsal İnovasyonu Artırmaya Yönelik Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Kurumsal İnovasyonu Artırmaya Yönelik Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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