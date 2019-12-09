Napoli'de Gattuso sesleri! Eljif Elmas...

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de arka arkaya alınan kötü sonuçların faturası deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti'ye kesildi.



CalcioNapoli24 muhabiri Ciro Venerato, önümüzdeki günlerde İtalyan çalıştırıcı ile yolların ayrılacağını ve yerine Gennaro Gattuso'nun getirileceğini öne sürdü.



Venetaro ayrıca, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in Napoli Başkanı Aurelio de Laurantiis ile bizzat görüştüğünü ve resmi açıklamanın an meselesi olduğunu iddia etti.



Eljif Elmas'ın forma giydiği Napoli, 15 haftada topladığı 21 puanla 7. sırada bulunuyor.



