Napoli, İtalya Süper Kupa\'da finale yükseldi

İtalya Süper Kupa'da Milan'ı 2-0 yenen Napoli, finale çıktı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan İtalya Süper Kupa yarı finalinde Napoli ile Milan karşılaştı.

NAPOLİ 2-0 KAZANDI

Napoli, David Neres'in 39 ve Rasmus Hojlund'un 64. dakikada attığı gollerle galip gelerek adını finale yazdırdı. Bologna ile Inter arasındaki diğer yarı final maçının galibi, finalde Napoli ile karşılaşacak.