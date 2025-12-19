Napoli, İtalya Süper Kupa'da finale yükseldi - Son Dakika
Napoli, İtalya Süper Kupa'da finale yükseldi

Napoli, İtalya Süper Kupa\'da finale yükseldi
19.12.2025 00:51
İtalya Süper Kupa yarı finalinde Napoli, Milan'ı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Napoli'nin gollerini David Neres ve Rasmus Hojlund attı.

İtalya Süper Kupa'da Milan'ı 2-0 yenen Napoli, finale çıktı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan İtalya Süper Kupa yarı finalinde Napoli ile Milan karşılaştı.

NAPOLİ 2-0 KAZANDI

Napoli, David Neres'in 39 ve Rasmus Hojlund'un 64. dakikada attığı gollerle galip gelerek adını finale yazdırdı. Bologna ile Inter arasındaki diğer yarı final maçının galibi, finalde Napoli ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

