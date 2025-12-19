Napoli, İtalya Süper Kupa\'da finale yükseldi

İtalya Süper Kupa'da Milan'ı 2-0 yenen Napoli, finale çıktı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan İtalya Süper Kupa yarı finalinde Napoli ile Milan karşılaştı.
Napoli, David Neres'in 39 ve Rasmus Hojlund'un 64. dakikada attığı gollerle galip gelerek adını finale yazdırdı. Bologna ile Inter arasındaki diğer yarı final maçının galibi, finalde Napoli ile karşılaşacak.
