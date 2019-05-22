Narkoz Verilip, Dişi Çekilen Atakan Yaşam Mücadelesini Kaybetti (3)
9 saat önce
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİRize Devlet Hastanesi'nde anestezi verilerek, dişi çekildikten sonra kalp krizi geçiren ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan zihinsel engelli Atakan Akdemir, akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:22 Kaynak: DHA
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ Rize Devlet Hastanesi
'nde anestezi verilerek, dişi çekildikten sonra kalp krizi geçiren ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan zihinsel engelli Atakan Akdemir, akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Akdemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
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