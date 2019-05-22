Son Dakika Haberleri: Narkoz Verilip, Dişi Çekilen Atakan Yaşam Mücadelesini Kaybetti (3)

Narkoz Verilip, Dişi Çekilen Atakan Yaşam Mücadelesini Kaybetti (3)

9 saat önce

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİRize Devlet Hastanesi'nde anestezi verilerek, dişi çekildikten sonra kalp krizi geçiren ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan zihinsel engelli Atakan Akdemir, akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Narkoz Verilip, Dişi Çekilen Atakan Yaşam Mücadelesini Kaybetti (3), System.String[]
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Rize Devlet Hastanesi'nde anestezi verilerek, dişi çekildikten sonra kalp krizi geçiren ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan zihinsel engelli Atakan Akdemir, akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Akdemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:22 Kaynak: DHA
Rize Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Güncel
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