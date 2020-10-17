Naşa beldesi karantinaya alındı - Son Dakika

Naşa beldesi karantinaya alındı

17.10.2020 10:57

Naşa beldesi karantinaya alındı 50 kişide Kornavirüs testinin pozitif ve 150 kişi temaslı olunca bireysel izolasyonun yeterli olmayacağına karar verildi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı yaklaşık 500 nüfuslu Naşa beldesinde 50 kişide Kornavirüs testinin pozitif olması ve 150 kişinin...

Naşa beldesi karantinaya alındı

50 kişide Kornavirüs testinin pozitif ve 150 kişi temaslı olunca bireysel izolasyonun yeterli olmayacağına karar verildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı yaklaşık 500 nüfuslu Naşa beldesinde 50 kişide Kornavirüs testinin pozitif olması ve 150 kişinin temaslı olduğunun belirlenerek, 14 gün süre ile karantinaya alındığı bildirildi.

Simav İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun konuyla ilgili kararında, Naşa Beldesi'nde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı için karantina uygulamasının başlatıldığı, beldeye giriş ve çıkışların 15 Ekim 2020 tarih ve saat 23.00'den itibaren acil durumlar dışında 14 gün süreyle yasaklandığı, karantina süresince vatandaşların tüm gereksinimlerinin Belediye Başkanlığı ve mahalle muhtarlıkları tarafından karşılanacağı, beldedeki kahvehane, bakkal, tekstil atölyesi, okul, cami, kurum ve özel sektör işletmeleri 14 gün süreyle kapalı olacağı, belde dışındaki kereste atölyelerinde ise Naşa beldesinden olmayan işçilerin çalışabileceği, kereste atölyesi sahiplerinin atölyede konaklamak şartıyla çalışabileceği, belde içinde süt toplama işi yapanlara izin verileceği, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatan çobanlara izin verileceği, acil sağlık hizmetleri için 112 ile iletişime geçilebileceği, zorunlu sağlık randevusu olanlara belgelemek şartıyla izin verileceği, kamu kurum ve kuruluşları çalışanları olup Naşa beldesinde oturan personelin 14 gün izinli sayılacağı, ancak sağlık ve kolluk personelinin istisna kapsamında tutulacağı, Hamzabey ve Kabaarmut köylerinin karantinadan muaf tutulacağı, karantina uygulamasını ihlal edenler hakkında İl İdaresi Kanunu'nun 66'ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

Naşa beldesi karantinaya alındı
Naşa beldesi karantinaya alındı
Naşa beldesi karantinaya alındı
Naşa beldesi karantinaya alındı

15 Ekim, Kütahya, Simav, Karar, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Naşa beldesi karantinaya alındı - Son Dakika

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