NASA: Bugüne kadar keşfedilen en uzak gök cismi Arrokoth'ta tahmin edilenin aksine su yok - Son Dakika
Son Dakika Dünya NASA: Bugüne kadar keşfedilen en uzak gök cismi Arrokoth'ta tahmin edilenin aksine su yok - Son Dakika Dünya

NASA: Bugüne kadar keşfedilen en uzak gök cismi Arrokoth'ta tahmin edilenin aksine su yok

6 saat önce

New Horizons isimli uzay aracı tarafından keşfedilen ve şekli itibariyle kardan adama benzetilen Arrokoth adlı gök cisminde tahmin edilenin aksine su olmadığı belirlendi.

NASA: Bugüne kadar keşfedilen en uzak gök cismi Arrokoth'ta tahmin edilenin aksine su yok, System.String[]

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, (NASA) Güneş Sistemi'nin dışında insanlık tarafından keşfedilen en uzak gök cisminde tahmin edilenin aksine su olmadığını duyurdu.


Geçen senenin ocak ayında New Horizons isimli uzay aracı tarafından keşfedilen ve şekli itibariyle kardan adama benzetilen gök cismi, Plüton'un ötesindeki evrenin sırlarını açığa çıkarmayı sürdürüyor.

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New Horizons, NASA, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:32 
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