Teknoloji
BBC

NASA Crew-11 Ekibinin Erken Dönüşü Planlanıyor

NASA Crew-11 Ekibinin Erken Dönüşü Planlanıyor
09.01.2026 07:58
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir astronotun rahatsızlanması nedeniyle Crew-11 ekibi erken dönecek.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan bir astronotun 'ciddi şekilde rahatsızlanması' sonrası NASA astronotun bulunduğu Crew-11 ekibinin erken dönüşünü planlamaya başladı.

Söz konusu ekip geçen yıl Ağustos ayında ISS'teki görevlerine başlamıştı. Söz konusu tahliye, ISS misyonları başladığından bu yana bir ilk olacak.

İsmi açıklanmayan mürettebat üyesinin durumunun stabil olduğu açıklandı, ancak rahatsızlık bir uzay yürüyüşünün son dakikada iptal edilmesine yol açtı.

Görev yöneticileri şimdi en güvenli seçeneğin Crew-11 ekibinin tamamını programdan bir ay önce Dünya'ya geri getirmek olup olmadığını değerlendiriyor. Tahliye gerçekleşirse, başka bir mürettebatın üç üyesi gemide kalmaya devam edecek.

Bir NASA sözcüsü, "Görevlerimizi güvenli bir şekilde yerine getirmek en yüksek önceliğimizdir ve ekibin görevinin erken sona erdirilmesi olasılığı da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" dedi.

Uzay yürüyüşü iptal edildi

Çarşamba günü NASA, Perşembe günü iki astronotun uzay istasyonunun dışına çıkacağı bir uzay yürüyüşünü aniden iptal etti ve bunun nedeninin mürettebattan birinin rahatsızlanması olduğunu açıkladı.

Verilen bilgiye göre söz konusu rahatsızlık acil bir durum teşkil etmiyor ve uzay görevlerinden kaynaklanmadı.

Uzay ajansından yapılan açıklamada, "Tıbbi gizlilik nedeniyle, NASA'nın mürettebat üyesi hakkında daha fazla ayrıntı paylaşması uygun değildir" denildi.

NASA muhtemelen astronotun yörüngede güvenli bir şekilde kalıp kalamayacağına ya da ekip arkadaşlarıyla birlikte Dünya'ya erken dönüp dönmeyeceğine karar verecek.

Dört kişilik Crew-11 ekibi NASA astronotları Zena Cardman ve Mike Fincke, Japonya'nın JAXA uzay ajansından Kimiya Yui ve Rus kozmonot Oleg Platonov'dan oluşuyor.

Ağustos 2025'te SpaceX Crew Dragon ile ISS'ye fırlatılan mürettebatın yaklaşık altı ay yörüngede kalması ve birkaç gün önce dört kişilik başka bir mürettebatla değiştirildikten sonra Şubat 2026 sonlarında geri dönmesi bekleniyordu.

Crew-11 ekibinin tamamı istasyondan dönerse, istasyonda başka bir mürettebattan olan üç astronot kalacak: NASA astronotu Chris Williams ve iki Rus kozmonot, Sergey Kud Sverchkov ve Sergei Mikayev.

Uzay bilimci olan Dr. Simeon Barber'a göre, görevin erken sona ermesi halinde Crew-11'deki dört astronot da eve getirilecek.

"Hepsi bir ekip olarak geri dönecektir, çünkü bir veya daha fazla ekip üyesini geride bırakmak istemezsiniz."

ISS, Dünya'daki doktorların uzaydaki astronotlarla özel olarak konuşmasına, durumlarını değerlendirmesine ve bir pratisyen hekimle güvenli bir video veya telefon konsültasyonuna benzer şekilde tedavi önermesine olanak tanıyan temel tıbbi ekipman, malzeme ve iletişim sistemlerine sahip.

Dr. Barber'a göre dört kişilik mürettebatın erken dönmesi, yeni mürettebat gelene kadar bazı deneyleri ve bakım görevlerini erteleyecek.

"Uzay istasyonu büyük, karmaşık bir mühendislik harikası ve belirli bir asgari mürettebat seviyesi tarafından işletilmek üzere tasarlandı" diyor ve ekliyor:

"Mürettebatın erken dönmesi halinde, geri kalan astronotların yapması gereken şey, daha deneysel çalışmalardan bazılarını geri çevirmek ve mürettebatın tamamının geri gelmesini bekleyerek daha çok temizlik işlerine ve istasyonu sağlıklı tutmaya odaklanmak olacaktır."

Kaynak: BBC

Havacılık, Teknoloji, NASA

