NASA'dan 10 kentilyon dolarlık asteroit için beklenmedik karar - Son Dakika
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NASA'dan 10 kentilyon dolarlık asteroit için beklenmedik karar

26.06.2022 01:53
NASA'dan 10 kentilyon dolarlık asteroit için beklenmedik karar

NASA, Psyche asteroit keşif görevini süresiz olarak erteledi. 10 kentrilyon dolar değerindeki asteroit her geçen gün meraklandırıyor.

Uzay ajansı NASA, uçuş yazılımı ve test donanımlarının teslimatındaki gecikmeler nedeniyle Psyche asteroit keşif görevini askıya aldığını açıkladı. Başlangıçta bu yıl için planlanan metal asteroit misyonu, devasa asteroidin incelenmesi ve kaynaklarının kullanılmasını ele alacak.

Metal yüklü asteroit: Psyche misyonu askıya alındı

NASA'dan gelen son açıklamada, Psyche için geliştirilen uzay aracının, 11 Ekim'deki fırlatışından önce beklenmedik gecikmeler yaşadığını söyledi. Uçuş yazılımını test etmek için yeterli zamanın olmayacağını dile getiren ajans, fırlatmanın belirsiz bir zamana ertelendiğini açıkladı.

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Ajans, uçuş için bir zaman çizelgesi de oluşturmuştu. Uzay aracı 11 Ekim tarihinde fırlatılmış olsaydı, 2026'da Psyche'ye ulaşacaktı. Fakat metal asteroidi inceleme misyonunun ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Yeni araştırmanın 2023 veya 2024'e sarkacağı ve aracın 2029 veya 2030'da Psyche'ye varacağı tahmin ediliyor.

NASA'dan 10 kentilyon dolarlık asteroit için beklenmedik karar

NASA yöneticisi Laurie Leshin tarafından verilen demeçte, "Fırlatmayı erteleme kararı kolay değildi, ancak doğru karar olduğuna inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD'li uzay ajansının devasa görevi, metal açısından zengin bir asteroidi ilk kez ayrıntılı olarak keşfetmeyi amaçlıyor. 16 Psyche olarak asteroidin tam değeri şu anda belirsiz, ancak bugüne kadar yapılan araştırmalar doğrultusunda değerinin 10 kentilyon doları bulabileceği düşünülüyor.

Ayrıca NASA'nın keşif görevi için bütçesel sorunlar yaşadığını da göz ardı etmemek lazım. Psyche misyonuna ayrılan 985 milyon dolarlık bütçenin 717 milyon doları harcandı, ancak buna rağmen görevin ne zaman yapılacağı belirsiz.

NASA'dan 10 kentilyon dolarlık asteroit için beklenmedik karar

Psyche keşif görevindeki gecikme, başka bir gezegenler arası programın da ertelenmesine yol açtı. Janus isimli iki sonda, Psyche'ye gidecek uzay aracıyla birlikte 1996 FG3 ve 1991 VH asteroitlerini inceleyecekti. Ancak bu iki araştırma görevi de askıya alınmış oldu.

Siz NASA ve Psyche araştırma görevi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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