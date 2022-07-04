CAPSTONE'un tahminen 13 Kasım'da Ay'a varması planlanıyor ve veri toplamak için en az 6 ay boyunca Ay'ın yörüngesinde kalması öngörülüyor.

Yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen CAPSTONE, Ay'a yolculuğuna başlarken geri kalan mesafeyi uydunun kendi itiş gücü ve Güneş 'in çekim gücüyle alacak.

Kaynak: AA

Güneş, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu, Ay yolculuğuna başladı - Son Dakika

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