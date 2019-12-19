Nasa'nın mars 2020 aracı ilk sürüş testini tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nasa'nın mars 2020 aracı ilk sürüş testini tamamladı - Son Dakika

Nasa'nın mars 2020 aracı ilk sürüş testini tamamladı

6 saat önce

NASA'nın Mars 2020 aracı ilk sürüş testini tamamladıABD, (DHA)- NASA, Mars 2020 adını verdiği Rover'ın (keşif aracı), ilk sürüş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

NASA'nın Mars 2020 aracı ilk sürüş testini tamamladı

ABD, (DHA)- NASA, Mars 2020 adını verdiği Rover'ın (keşif aracı), ilk sürüş testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, tüm sistemlerin çalıştığını gösteren 10 saatlik bir demo ile tamamlanan testte, Mars 2020 isimli Rover'ın özel statik zemin üzerinde yaklaşık 91 cm yükseklikteki engelleri aşmayı başardığı belirtildi.

Rover'ın 17 Temmuz 2020'de fırlatılması planlanıyor ve Jezero kraterine 18 mart 2021'de inmesi bekleniyor. Üzerinde yüksek çözünürlüklü kameralar ve navigasyon sistemi bulunan Rover'ın kızıl gezegende yaşam belirtisi arama ve iklim araştırması yapması planlandığı belirtildi.

Nasa'nın mars 2020 aracı ilk sürüş testini tamamladı

Rover, NASA, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korna çaldığı için kadın doktoru otoyolda dövdüler
İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü

Son Dakika Haberleri
23:59 Zonguldak yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-ek - Son Dakika
23:57 Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika
23:56 Siirt'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez toma kullandı - Son Dakika
23:56 Spor trabzonspor-altay maçının ardından - Son Dakika
23:56 "2. İstanbul Art Show" sanat fuarı açıldı - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 00:05:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nasa'nın mars 2020 aracı ilk sürüş testini tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]