NASA'nın Tarihinde İlk Tıbbi Tahliye

15.01.2026 13:13
NASA, uzayda bir astronotun sağlık sorunu nedeniyle ilk tıbbi tahliyeyi gerçekleştirdi.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan bir astronotun sağlık sorunları yaşamasının ardından tarihindeki ilk tıbbi tahliyeyi gerçekleştirdi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tarihinde ilk kez tıbbi tahliye gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan bir astronotun sağlık sorunu yaşaması üzerine 65 yıllık insanlı uzay uçuşu tarihinde bir ilke imza attı. Dört kişilik Crew-11 ekibini taşıyan SpaceX kapsülü dün istasyondan ayrıldı. Astronotun sağlık sorunu ve kimliği açıklanmazken kapsül Kaliforniya açıklarında Pasifik Okyanusu'na indi.

Şubat ayında dönmeleri bekleniyordu

Astronotlar Mike Fincke ve Zena Cardman, Japonya'dan Kimiya Yui ve kozmonot Oleg Platonov, 6.5 aylık görevleri için 1 Ağustos'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na varmıştı. Ekibin Şubat ortasında dünyaya dönmeleri planlanıyordu. Ancak geçen hafta, Fincke ve Cardman'ın planlanan uzay yürüyüşü son anda iptal edilmiş, NASA birkaç saat sonra bir mürettebat üyesinin hastalandığını açıklamıştı.

1985 yılında, Sovyet kozmonotu Vladimir Vasyutin ve meslektaşları, ürolojik bir sorun nedeniyle Salyut 7 uzay istasyonuna yaptıkları görevden 4 ay, 1987 yılında ise kalp aritmisi nedeniyle Sovyet kozmonotu Aleksandr Laveykin Mir uzay istasyonundan erken ayrılmak zorunda kalmıştı. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

Havacılık, Teknoloji, Spacex, Yerel, Uzay, NASA, Son Dakika

