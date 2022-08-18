NASA'nın yeni Ay roketi rampaya yerleştirildiRoketin 29 Ağustos'ta fırlatılması planlanıyor - Son Dakika
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NASA'nın yeni Ay roketi rampaya yerleştirildiRoketin 29 Ağustos'ta fırlatılması planlanıyor

18.08.2022 10:03

- NASA'nın yeni Ay roketi rampaya yerleştirildi Roketin 29 Ağustos'ta fırlatılması planlanıyor ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin yeni Ay roketi, 29 Ağustos'ta planlanan fırlatma öncesinde rampaya yerleştirildi.

- NASA'nın yeni Ay roketi rampaya yerleştirildi

Roketin 29 Ağustos'ta fırlatılması planlanıyor

FLORIDA - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin yeni Ay roketi, 29 Ağustos'ta planlanan fırlatma öncesinde rampaya yerleştirildi.

NASA'nın yeni Ay roketi 29 Ağustos'ta planlanan fırlatma öncesinde ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan rampaya yerleştirildi. Uzay Fırlatma Sistemi roketi ve Orion uzay aracının gerçekleştireceği bir uçuş denemesi olan Artemis I görevi çerçevesinde fırlatılacak roketin yaklaşık 98 metre uzunluğunda ve 3.99 tonluk itiş gücünde olduğu açıklandı. SLS roketi tarafından Ay yörüngesine gönderilecek Orion insansız uzay aracının 42 gün görevde kalarak benzer bir uçuşun gelecekteki insanlı uçuşları nasıl etkileyebileceğine dair veri toplayacağı bildirildi.

Asıl hedef 2025

2025'e kadar insanları Ay yüzeyine döndürmeyi planlayan Artemis Ay programının ilk görevi olan Artemis I'in başarıya ulaşması halinde NASA, Mayıs 2024'te Artemis II göreviyle gerçek mürettebatı bir Ay uçuşunda taşıyacak. 2025 yılında ise Artemis III görevi çerçevesinde 1970'lerden bu yana ilk kez Ay'a insan indirilecek.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel NASA'nın yeni Ay roketi rampaya yerleştirildiRoketin 29 Ağustos'ta fırlatılması planlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: NASA'nın yeni Ay roketi rampaya yerleştirildiRoketin 29 Ağustos'ta fırlatılması planlanıyor - Son Dakika
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