NASA'nın Ay görevi canlı olarak izlenebilecek! - Son Dakika
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NASA'nın Ay görevi canlı olarak izlenebilecek!

19.08.2022 11:56
NASA'nın Ay görevi canlı olarak izlenebilecek!

NASA, Orion uzay aracının altı haftalık yolculuğu boyunca gerçek zamanlı olarak takip edilebileceğini açıkladı.

NASA, yakın zamanda Ay'a geri dönmeye hazırlanıyor. Bunun için çalışmalarını yürüten NASA, 29 Ağustos tarihinde Orion uzay aracını uzaya yollayacak. NASA'nın yepyeni ve son derece güçlü Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ile havalanacak olan uzay aracını bu görevi sırasında izlemek de mümkün olacak.

Orion uzay aracı Ay görevi boyunca takip edilebilecek

NASA'nın merakla beklenen Artemis I ay görevinin başlamasına sadece günler kala uzay ajansı, Orion uzay aracının altı haftalık yolculuğu boyunca gerçek zamanlı olarak takip edilebileceğini açıkladı. Böylece Orion aracının 400 bin kilometrelik Ay yolculuğu ve ardından Ay yörüngesinde geçireceği 1 hafta meraklılar tarafından izlenebilecek.

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Ay'a 100 kilometre kadar yaklaşacak olan Orion, neredeyse bir hafta boyunca uydumuzun yörüngesinde kalacak. Toplamda yaklaşık 2 milyon kilometre kat edecek olan uzay aracı, sonrasında ise Kaliforniya kıyılarına iniş yapacak.

NASA'nın Ay görevi canlı olarak izlenebilecek!

Pek çok uzay meraklısının Artemis I görevinden en son haberlere erişmek isteyeceğinin farkında olan NASA, Artemis Gerçek Zamanlı Yörünge Web Sitesini (AROW) duyurdu. Uzay ajansı, AROW adlı internet sitesi aracılığı ile Orion'un nerede olduğunun, Dünya'ya olan mesafesinin, aya olan mesafesinin ve görev süresininin takip edilebileceğini belirtti. En önemlisi ise bu internet sitesi üzerinden Orion tarafından çekilen görüntüler de paylaşılacak.

AROW, yakında başlayacak olan Artemis I görevi ile birlikte başlamış olacak. NASA, bu görevin ardından AROW'un diğer uzay yolculuklarında da kullanılabileceğini belirtiyor. AROW, 28 Ağustos'ta Artemis I'in lansmanından bir gün önce NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden aktif olacak.

Orion, uzay aracının Ay etrafında çekeceği etkileyici görüntüleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki siz NASA'nın AY görevi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA'nın Ay görevi canlı olarak izlenebilecek! - Son Dakika

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