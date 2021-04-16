Nasa, Üç Güneş'i Olan Yeni Bir Gezegen Keşfetti - Son Dakika

Nasa, Üç Güneş'i Olan Yeni Bir Gezegen Keşfetti

16.04.2021 12:29
Nasa, Üç Güneş'i Olan Yeni Bir Gezegen Keşfetti, System.String[]

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 'üç Güneş'e' ve çok nadir bulunan sarmal kıvrımlı yörüngeye sahip yeni bir gezegen buldu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 'üç Güneş'e' ve çok nadir bulunan sarmal kıvrımlı yörüngeye sahip yeni bir gezegen buldu.

NASA tarafından yeni keşfedilen gaz devi gezegen, yıldız sistemlerinin nasıl geliştiğine dair yerleşik astronomik teorilere meydan okuyan üç Güneş etrafında tuhaf bir yörüngeye sahip.

Ana yıldızların önünden geçerken, meydana gelen inanılmaz derecede küçük değişiklikleri belirleyerek uzak gezegenleri arayan NASA'nın yörüngesel TESS uydusu, üç Güneş'in etrafında tuhaf, sarmal kıvrımlı  yörüngeye sahip bir gezegen tespit etti.

KOI-5Ab olarak adlandırılan gezegen, büyük olasılıkla katı yüzeyi olmayan bir gaz devi gezegen.

Yıldız sistemi KOA-5A'da beş günde bir yıldızın yörüngesinde dönüyor.

Bu arada, bu yıldız ve yoldaşı KOI-5B'nin yörüngesinde her 30 yılda bir birbirlerini ve KOI-5C gruplandırmasındaki üçüncü yıldız, her 400 yılda bir tüm sistemin yörüngesini dolaşır.

"YÖRÜNGESİ ÇARPIK"

NASA'nın Exoplanet Science Institute baş bilim adamı David Ciardi, yeni keşfedilen gezegenin çok nadir gerçekleşebilecek  bir keşif olduğunu söyledi: "Üç yıldız sistemlerinde var olan çok fazla gezegen bilmiyoruz ve ayrıca bu çok özel, çünkü yörüngesi çarpık" ifadelerini kullandı.

"Gezegenlerin çok yıldızlı sistemlerde nasıl ve ne zaman oluşabileceği ve özelliklerinin tek yıldızlı sistemlerdeki gezegenlerle nasıl karşılaştırılacağı hakkında hala birçok sorumuz var. Bu sistemi daha detaylı inceleyerek, belki de evrenin nasıl gezegen oluşturduğuna dair fikir sahibi olabiliriz. "

Tuhaf yıldız sistemi şu anda Hawaii'deki de dahil olmak üzere birkaç yer tabanlı teleskop kullanarak diğer gökbilimciler tarafından inceleniyor.

Eksantrik yörünge hala analiz ediliyor, ancak NASA'nın açıklamasına göre, gökbilimciler "ikinci yıldızın gelişimi sırasında gezegeni yerçekimiyle tekmelediğine, yörüngesini büktüğüne ve içe doğru göç etmesine neden olduğuna inanıyor" dedi.

Galakside iki ve üç yıldızlı sistemler yaygın olsa da, şimdiye kadar içlerinde nispeten az sayıda gezegen tespit edildi.

SAMANYOLU'NDA 40 MİLYAR DÜNYA OLABİLİR

NASA'ya göre, tüm yıldız sistemlerinin yaklaşık yüzde 10'u üç yıldız içeriyor, ancak birden çok yıldız grupları bir arada ele alındığında, şimdiye kadar tanımlanan tüm yıldız sistemlerinin% 85'ine benziyor.

Bu tür sistemlerdeki karmaşık gezegen yörüngeleri, karmaşık yaşamın kendilerinde evrimleşmesini çok zorlaştırabilir ve çok sayıda yıldızı galaksinin başka yerlerinde akıllı yaşam arayışından çıkarabilir.

Kasım 2013'te Kepler uzay teleskobundan alınan verilere dayanan bir raporda, Samanyolu'nda 40 milyar potansiyel olarak yaşanabilir Dünya büyüklüğünde gezegen olabileceği tahmin ediliyordu.

Şimdiye kadar, gökbilimciler bunların yaklaşık 4.000'ini olumlu olarak belirlediler, 24'ü süper yaşanabilir olarak sınıflandırıldı ve hatta yaşam için kendi gezegenimizden daha uyumlu ve misafirperver oldukları söylenebilir.

Nasa, Üç Güneş'i Olan Yeni Bir Gezegen Keşfetti

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, Samanyolu, Uzay, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Nasa, Üç Güneş'i Olan Yeni Bir Gezegen Keşfetti - Son Dakika


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