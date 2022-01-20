Nasa Uzay Sergisi'nde Neler Gördüm? - Son Dakika

İstanbul Metropol AVM'deki NASA Uzay Sergisi'ni biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı için gittiğim sergide gözüme takılanları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Serginin başlangıcında karanlık uzun bir koridordan geçiyorsunuz. Ama yürümenize değer çünkü insanoğlunun uzay macerasına başlıyorsunuz.

İlk olarak insanoğlunun uzaya yolladığı bütün roketlerin tarihçesi yer alıyor. Uzaya ilk yolladığımız ilk uydu olan Sputnik 1 aracı ile başlıyor, milyarder Elon Musk'ın roketiyle bitiyor.

Devamında uzaya çıkan maymunun astronotun kıyafetini görebiliyorsunuz. Bir hayvanın uzay macerasını yandaki ekrandan izleyebiliyorsunuz.

İlerleyen adımlarım da Jules Verne'nin Ay'a gidilmeden yıllar önce yazdığı Ay'a yolculuk kitabını gördüm. Gerçekten Ay'a gitmeden yaklaşık yüzyıl önce o kitabı yazması ve ilham kaynağı gerçekten muhteşem.

Devamında uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin'in uzay kıyafetini gördüm. Edindiğim bilgiye göre bu kıyafet şu an bize normal gelse de şu hikayeyi dinleyin: Yuri Gagarin'in uzay yolcuğu bittiği zaman bir köye inmiş. Köydeki çiftçiler onu uzaylı sanmış.

Sonrasında Apollo 11 uzay aracının 1: 1 ölçekteki maketiyle karşılaştım.

APOLLO 11 UZAYA NASIL GİTTİ?

Görünce şaşırdığım şey bu kadar küçük bir aracın içinde insanlık tarihinin en uzun yolculuğunu yapmaları oldu.

Astronot kıyafetli bir görevli sayesinde astronotların nasıl yürüdüklerini ve kıyafet için neler yaşadıklarını görebiliyorsunuz. Sergide yer alan araçlar sayesinde astronotların uzaya çıkarken neler hissettiğiniz deneyimliyorsunuz.

Serginin sonlarında Ayrıca bu bölümünde popüler uzay serisi Star Wars'tan figürlerde yer alıyor.

Serginin sonunda büyük bir Orion uzay aracı size veda ediyor. Çıktığımda uzayla ilgili öğrenmem gereken daha bir sürü şey olduğunu anladım.

Uzayla kalın, gökyüzüne bakın.