Nashville'deki patlamada zanlının kimliği belirlendi - Son Dakika

Nashville'deki patlamada zanlının kimliği belirlendi

28.12.2020 16:56
Nashville'deki patlamada zanlının kimliği belirlendi, System.String[]

ABD'nin Nashville kentinde, Noel günü bir karavanın havaya uçurulup, 3 kişinin yaralandığı olayı inceleyen polis, olay yerinden toplanan DNA örneklerinden, şüphelinin kimliğinin 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner olduğunu açıkladı.

ABD'nin Nashville kentinde, Noel günü bir karavanın havaya uçurulup, 3 kişinin yaralandığı olayı inceleyen polis, olay yerinden toplanan DNA örneklerinden, şüphelinin kimliğinin 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner olduğunu açıkladı.

ABD'nin Nashville kentinde, Noel günü bir karavanın havaya uçurulup, üç kişinin yaralandığı olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Olayla ilgili soruştumayı sürdüren polis, olay yerinden toplanan DNA örneklerinden, şüphelinin kimliğini belirledi. Saldırganın 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner olduğu ve Nashville'de patlayan karavan tipi aracın da sahibi olduğu belirtildi.

ZANLI WARNER İLE İLGİLİ BİLİNENLER

Polis kayıtları, Warner'ın elektronik ve alarm sistemleri konusunda geniş bir tecrübeye sahip olduğunu gösteriyor. Yıllardır Nashville'de yaşayan zanlı, bir emlakçıda serbest bilgisayar teknisyeni olarak çalışıyordu.  Eski patronu Steve Fridrich, Warner'ın şirkette dört yıl çalıştıktan sonra bu ay beklenmedik bir şekilde istifa ettiğini açıkldı.  Bir komşusu da Warner'i "bilgisayar kurdu" diye tanımladı. Warner'ın komşusu Steve Schmoldt, "Bir yerden geldiğini ya da bir yere gittiğini hiç görmedim. Bildiğimiz kadarıyla o evden çalışan bir tür bilgisayar meraklısıydı" dedi. Schmoldt, Warner'ı 'tufaf' olarak nitelendirdi. Komşuları karavanın Warner'ın kapısının önünde olmadığını bile fark etmediklerini söyledi.

NASHVİLL'DE KARAVAN PATLAMASI

Nashvill eyaletinde 25 Aralık Noel günü yerel saatle sabah 06.00'da silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kamyonetten kısa bir süre sonra patlayacağına dair sinyaller geldiğini fark etmiş, kısa bir süre sonra da patlama meydana gelmişti. Patlamayla birlikte iletişim hatlarında sorun yaşanınca Nashville Havalimanı bağlantılı uçuşlarda gecikmeler yaşandı. Uçuşlar, yerel saatle 15.00'te yeniden başladı. Patlamada üç kişi yaralanmıştı.


Nashville'deki patlamada zanlının kimliği belirlendi

Amerika Birleşik Devletleri, Anthony Quinn, Polis, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Nashville'deki patlamada zanlının kimliği belirlendi - Son Dakika Dünya


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