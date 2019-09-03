Son Dakika Haberleri: Nasrallah: Artık kırmızı çizgimiz yok, İsrail'İn insansız hava araçlarını düşüreceğiz
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Nasrallah: Artık kırmızı çizgimiz yok, İsrail'İn insansız hava araçlarını düşüreceğiz

3 saat önce

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, grubun artık 'kırmızı çizgilerinin kalmadığını ve yeni bir aşamaya geçildiğini' dile getirdi. Nasrallah, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail dronelarının artık düşürüleceğini söyledi.

Nasrallah: Artık kırmızı çizgimiz yok, İsrail'İn insansız hava araçlarını düşüreceğiz, System.String[]

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in kendilerine saldırması durumunda karşılık vereceklerini söyledi.


Televizyon konuşmasında açıklamalarda bulunan Nasrallah, Hizbullah'ın 1 Eylül'de İsrail'in kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonun, geçen hafta Suriye'deki iki Hizbullah üyesine ve güneydeki silahlı iki insansız hava aracının operasyonlarına cevap olarak yapıldığını belirtti.

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Hasan Nasrallah, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:23 
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