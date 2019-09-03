Nasrallah: Artık kırmızı çizgimiz yok, İsrail'İn insansız hava araçlarını düşüreceğiz
3 saat önce
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, grubun artık 'kırmızı çizgilerinin kalmadığını ve yeni bir aşamaya geçildiğini' dile getirdi. Nasrallah, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail dronelarının artık düşürüleceğini söyledi.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in kendilerine saldırması durumunda karşılık vereceklerini söyledi.
Televizyon konuşmasında açıklamalarda bulunan Nasrallah, Hizbullah'ın 1 Eylül'de İsrail'in kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonun, geçen hafta Suriye'deki iki Hizbullah üyesine ve güneydeki silahlı iki insansız hava aracının operasyonlarına cevap olarak yapıldığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:23
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