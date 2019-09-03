Nasrallah: Artık kırmızı çizgimiz yok, İsrail'İn insansız hava araçlarını düşüreceğiz

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in kendilerine saldırması durumunda karşılık vereceklerini söyledi.



Televizyon konuşmasında açıklamalarda bulunan Nasrallah, Hizbullah'ın 1 Eylül'de İsrail'in kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonun, geçen hafta Suriye'deki iki Hizbullah üyesine ve güneydeki silahlı iki insansız hava aracının operasyonlarına cevap olarak yapıldığını belirtti.