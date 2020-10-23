Nasreddin Hoca Online Fıkra Canlandırma Yarışması'nın jüri değerlendirmeleri yapıldı - Son Dakika

Nasreddin Hoca'yı daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Akşehir Belediyesi tarafından Türkiye genelinde online olarak düzenlenen Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nın jüri değerlendirmeleri yapıldı.

Yarışmada katılımcıların gönderdiği videolar, jüri üyeleri tarafından tek tek izlenerek değerlendirildi.

Jüri üyeliklerini S.Ü. Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Şube Müdürü Habib Emrullah Öztürk, Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği adına Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dolmacı, Nasreddin Hoca Vakfı adına Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Karasu, Nida-Der Dernek Başkanı İsmail Hakkı Koç'un yaptığı yarışmada, kazananlara ödülleri 29 Ekim 2020 Perşembe günü takdim edilecek.