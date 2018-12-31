Nasri, West Ham United'da
1 saat önce
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Fransız futbolcu Samir Nasri'yi kadrosuna kattı.
İngiltere
Premier Lig ekibi West Ham United
, Fransız futbolcu Samir Nasri
'yi kadrosuna kattı.
West Ham United Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Nasri ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını ve tecrübeli futbolcunun kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğunu duyurdu.
Ülkesinin Olympique Marsilya
, İngiltere'nin Arsenal
, Manchester City
ve İspanya
'nın Sevilla
takımlarında görev yapan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Nasri, son olarak Türkiye
'de Antalyaspor
forması giymişti.
Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men cezası alan Nasri'nin cezası 1 Ocak'ta sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:43 Kaynak: AA
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