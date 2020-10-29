NATO'daki Fransa Delegasyonundan 29 Ekim mesajı - Son Dakika

Fransa'nın NATO Daimi Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türkçe kutlama mesajı yayımladı.

NATO'daki Fransa Delegasyonunun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Türk müttefikimizin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Türkiye ve Fransa'nın yüzyıllardır müttefik olduğu ve geçmişe dayanan ilişkileri bulunduğu belirtilerek "Cumhuriyetlerimiz, NATO'nun da değerleri olan, ortak değerler üzerine kurulmuştur. Bu değerler, taahhüdümüzün dayanağı olarak kalmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Paylaşımın altında, Kanuni Sultan Süleyman ve esaretten kurtardığı Fransa Kralı I. Fransuva'nın portreleri ile Türk ve Fransız bayraklarının yer alması dikkati çekti.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği de Fransa mesajına cevaben, "Müttefikimiz Fransa'nın Cumhuriyet Bayramı'mız vesilesiyle ilettiği, cumhuriyetlerimizin ortak değerlerine, müşterek uzun tarihimize de atıfta bulunan kutlama mesajına müteşekkiriz. Ortak değerlerimizin, milletimizin kimliğine, hassasiyetine saygı temelinde ilerletilmesini dileriz." paylaşımında bulundu.

NATO'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda da "Müttefikimiz ülke Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için bize katılın." ifadesi kullanıldı.

Mesajda, "29 Ekim", "Cumhuriyet Bayramı", "Biz NATO'yuz" etiketleri yer aldı.

Öte yandan NATO'daki başta ABD, İtalya ve Belçika gibi bütün müttefikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.