Son Dakika Haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Soçi mutabakatı ile ilgili konuşmak için çok erken
Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Soçi mutabakatı ile ilgili konuşmak için çok erken

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Soçi mutabakatı ile ilgili konuşmak için çok erken

5 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'nin kuzeydoğusunda uygulanan ateşkesin, ülkedeki krize siyasi çözüm getirilebilmesi için bir temel oluşturabileceğini belirtti. Stoltenberg, Rusya ile Türkiye arasında varılan Suriye anlaşmasına dair yorum yapmaktansa kaçındı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Soçi mutabakatı ile ilgili konuşmak için çok erken, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'nin kuzeydoğusunda uygulanan ateşkesin, ülkedeki krize siyasi çözüm getirilebilmesi için bir temel oluşturabileceğini belirtti.


Rusya ile Türkiye arasında varılan Suriye anlaşmasına dair yorum yapmaktan kaçınan Stoltenberg, ateşkesi kastederek "Siyasi çözüme doğru olumlu adım atılabileceğini görmüş olduk" ifadesini kullandı.

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Jens Stoltenberg, Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:58 
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