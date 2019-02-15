Son Dakika Haberleri: Nato, Rusya ve Çin'in "Yeni Sınamalarına" Hazır Değil

Nato, Rusya ve Çin'in "Yeni Sınamalarına" Hazır Değil

1 saat önce

Harvard Üniversitesi Belfer Merkezince hazırlanan bir raporda, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) kriz içinde bulunduğu, ittifakın Çin ve Rusya'nın "yeni sınamalarına" hazırlıksız olduğu öne sürüldü.

Nato, Rusya ve Çin'in
Harvard Üniversitesi Belfer Merkezince hazırlanan bir raporda, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) kriz içinde bulunduğu, ittifakın Çin ve Rusya'nın "yeni sınamalarına" hazırlıksız olduğu öne sürüldü.

Eski ABD büyükelçileri Douglas Lute ve Nicholas Burns tarafından ortak yazılan "NATO yetmiş yaşında; Kriz içinde bir ittifak" adlı rapor, Münih Güvenlik Konferansında sunuldu.

Raporda, NATO'nun hem kendi içinde hem de dışarıda ciddi zorluklar ve bir krizle karşı karşıya olduğu, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO konusundaki belirsiz politikaları, Avrupa'nın düşük savunma harcamaları ve örgütün yavaş karar verme mekanizmasının NATO'nun kendi içindeki en büyük sıkıntıları olduğu iddia edildi.

Raporda, Rusya'nın askeri, Çin'in ekonomik ve teknolojik gücünün de NATO'nun sınırları ötesinde karşılaştığı iki büyük zorluk olarak gösterildi.

Rusya için "NATO'nun en büyük, en askeri yeterli komşusu" ifadesi kullanılan raporda, Moskova'nın NATO'nun temel dış sorunu olmaya devam ettiği savunuldu.

Raporda, Rusya, uluslararası taahhütleri görmezden gelmekle, kışkırtıcı hareketler ve NATO üyelerine karşı siber saldırılar yapmakla suçlandı.

Rusya'ya yönelik "caydırıcılık" ve "diyalogdan" oluşan iki aşamalı bir yaklaşım önerilerek, NATO üyelerine özellikle "hibrid savaş" alanındaki zayıf noktaları ele almak için acil adımlar atması çağrısı yapıldı.

Raporda, Çin'in NATO için doğrudan bir askeri tehdit olmadığına değinildi ancak Pekin'in politik, ekonomik ve "askeri bir teknoloji" olarak ortaya çıktığına ve dijital askeri teknolojilerde hakimiyet arayışı içinde olduğuna işaret edildi.

Avrupa'nın, Çin'in "ekonomik ve teknolojik gücü" ve "endüstriyel casusluğu" ile mücadeleye daha fazla odaklanması tavsiye edilen raporda, "Bu nedenle NATO müttefikleri Atlantik'in her iki tarafındaki kilit teknoloji sektörlerinde Çin'in yatırımlarına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmalı." görüşüne yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:50 Kaynak: AA

Avrupa, Harvard Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Güncel
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