Son Dakika Haberleri: NATO Savunma Bakanları Toplantısı - Aile Fotoğrafı (2)

NATO Savunma Bakanları Toplantısı - Aile Fotoğrafı (2)

5 saat önce

NATO'nun 29 üyesinin savunma bakanlarını iki günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekildi.

NATO'nun 29 üyesinin savunma bakanlarını iki günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:23 Kaynak: AA

Brüksel, Belçika, Güncel
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