NATO Savunma Bakanları Toplantısı - Aile Fotoğrafı (2)
5 saat önce
NATO'nun 29 üyesinin savunma bakanlarını iki günlüğüne Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekildi.
NATO'nun 29 üyesinin savunma bakanlarını iki günlüğüne Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:23 Kaynak: AA
THY'nin Brüksel Seferleri İptal Edildi
Polisten HDP'lİ Vekillere: Hadi Yürüyüş Yapın da Görelim
Bakan Açıkladı! Online Tanzim Satışlar Başlıyor
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez