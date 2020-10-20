NATO uçağına yakıt ikmali - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, NATO'ya ait uçağa Türk Hava Kuvvetleri 'ne ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Almanya Geilenkirchen'den kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev icra eden E-3A AWACS uçağına NATO'nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi.