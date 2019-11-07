NATO'ya bağlı savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen NATO'ya bağlı İtalya ve İspanya donanmalarına ait 3 savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan NATO'ya bağlı İtalyan savaş gemileri 'A 5329' borda numaralı 'Its Vesuvio' ile M 5557 borda numaralı 'Its Numana 9' ve İspanya savaş gemisi M32 borda numaralı 'Sella', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen NATO'ya bağlı savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. NATO gemilerine, Türk savaş gemisi M266 borda numaralı 'TCG Akasar" da eşlik etti.

Boğazdan geçişleri sırasında savaş gemilerine sahil güvenlik botları eşlik etti.