Nazan Kesal, Hırvatistan medyasının gündeminde
47 dakika önce
Gazeteci Vinko Paic'in sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, "Fazilet Hanım ve Kızları" ile yeni dizisi "Çocuk" hakkında merak edilenleri anlattı.
Gazeteci Vinko Paic'in sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, "Fazilet Hanım ve Kızları" ile yeni dizisi "Çocuk" hakkında merak edilenleri anlattı. Nazan Kesal, röportaj sonunda dizilerini takip eden tüm Hırvat izleyicilerine teşekkürlerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:01
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