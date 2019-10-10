Son Dakika Haberleri: Nazan Kesal, Hırvatistan medyasının gündeminde
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Nazan Kesal, Hırvatistan medyasının gündeminde

47 dakika önce

Gazeteci Vinko Paic'in sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, "Fazilet Hanım ve Kızları" ile yeni dizisi "Çocuk" hakkında merak edilenleri anlattı.

Nazan Kesal, Hırvatistan medyasının gündeminde, System.String[]

Gazeteci Vinko Paic'in sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, "Fazilet Hanım ve Kızları" ile yeni dizisi "Çocuk" hakkında merak edilenleri anlattı. Nazan Kesal, röportaj sonunda dizilerini takip eden tüm Hırvat izleyicilerine teşekkürlerini iletti.

Fazilet Hanım ve Kızları, Nazan Kesal, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:01 
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