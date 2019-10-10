Nazan Kesal, Hırvatistan medyasının gündeminde

Gazeteci Vinko Paic'in sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, "Fazilet Hanım ve Kızları" ile yeni dizisi "Çocuk" hakkında merak edilenleri anlattı. Nazan Kesal, röportaj sonunda dizilerini takip eden tüm Hırvat izleyicilerine teşekkürlerini iletti.