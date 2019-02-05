Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyesi 2. Taziye Evini İlçeye Kazandırdı

Nazilli Belediyesi 2. Taziye Evini İlçeye Kazandırdı

25 dakika önce

Nazilli Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi 1111 Sokak üzerinde yapılan taziye evi tamamlandı.

Nazilli Belediyesi 2. Taziye Evini İlçeye Kazandırdı, System.String[]
Nazilli Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesi 1111 Sokak üzerinde yapılan taziye evi tamamlandı.

Nazilli Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşilyurt Mahallesi 1111 Sokak üzerinde tek katlı olarak inşa edilen taziye evi tamamlandı.

Yaklaşık 200 metrekarelik bir alanda tek katlı olarak tasarlanan taziye evinin Şubat ayı içerisinde açılışının yapılacağını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Taziye evimizin içerisinde oturma alanı, mescit, servis alanı, kiler, bay ve bayan WC bulunuyor. Burada amacımız vatandaşlarımızın taziyelerini rahatlıkla kabul etmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

Merkezden kırsala her alanda kalkınmayı sağlamak için onlarca projeyi aynı anda hayata geçirdiklerini belirten Alıcık, "Taziye evimizin yanı sıra Devlet Karayolu üzerinde inşa ettiğimiz yerli ürünler satış alanı ve kahvaltı salonumuzu, Yıldıztepe Mahallemizde 15 Temmuz Şehitler Parkımızı ve Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 adet dükkanımızın yapımını tamamladık. Önümüzdeki günlerde bu alanların açılışını da gerçekleştireceğiz. Nazilli'mize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:52 Kaynak: İHA

Haluk Alıcık, Fen İşleri Müdürlüğü, Yeşilyurt Mahallesi, Nazilli, Güncel
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