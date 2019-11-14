Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyesi'nden Şehit Önder Ayıklar Parkı açıklaması
Son Dakika Güncel Nazilli Belediyesi'nden Şehit Önder Ayıklar Parkı açıklaması - Son Dakika

Nazilli Belediyesi'nden Şehit Önder Ayıklar Parkı açıklaması

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediyesi, Şehit Önder Ayıklar Parkı'nın Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devrine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Nazilli Belediyesi'nden Şehit Önder Ayıklar Parkı açıklaması, System.String[]

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediyesi, Şehit Önder Ayıklar Parkı'nın Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devrine ilişkin bilgilendirme yaptı.


Konuyla ilgili olarak Nazilli Belediyesi'nden yapılan ve Yargıtay ilamına da yer verilen açıklamada; "Bazı basın yayın kuruluşlarının Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Nazilli Belediyesi arasındaki geçmiş dava konularının sonuçlarını bugün olmuş gibi servis etmesini ve Nazilli'nin menfaatlerini savunmadığımıza yönelik yaptıkları asılsız haberleri hayretle izlemekteyiz.


Şehit Önder Ayıklar Parkı'nın 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesinde, 7 Mart 2019 tarihinde Yargıtay kararı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verilmiştir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediyemizin ve Nazilli'mizin kör kuruşuna sahip çıkma kararlılığımız devam etmektedir.


Otogar ve parklar gibi yerlere ilişkin devir işlemlerinin yapılması devletimiz tarafından çıkartılan Büyükşehir Yasası nedeniyle yasal zorunluluktur. Belediyemiz gelirlerini artırmaya çalışırken ve kemer sıkma politikası uygularken tüm bunların algı yönetmeye yönelik olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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