Nazilli Belediyesi'nden yüz yüze eğitime destek - Son Dakika

Pandemi sürecinin başlamasından bu yana ilçe genelinde yaptığı çalışmalarla Türkiye'de ilklere imza atan Nazilli Belediyesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okullara dezenfektan standı yerleştirme çalışmalarına başladı.

2020-2021 eğitim öğretim yılının anaokulu ve 1. sınıflar için kademeli ve haftada 2 gün olarak başlaması ile birlikte Nazilli Belediyesi okullara dezenfektan standı yerleştirmeye başladı. Yüz yüze eğitimin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Okullarımızın tamamında dezenfeksiyon çalışmalarımızı yaparak sınıflarımızı eğitime hazır hale getirdik. Bunun yanı sıra çocuklarımızın ulaşabileceği boyutlarda özel olarak hazırlattığımız stantlarımızı da okullarımıza yerleştirmeye devam ediyoruz. İlk olarak Arslanlı Mahallemizde bu çalışmaları yaptık. Öğrencilerimizin maske ve dezenfektan gibi malzemelere rahatlıkla erişebilmesi bu süreçte büyük önem taşıyor. Tüm bu çalışmaların yanında kişisel önlemlerimizi de alırsak hiçbir sorun yaşamadan yüz yüze eğitim sürecini başarı ile tamamlayabiliriz" ifadelerini kullandı. - AYDIN