Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyespor Ufukcan'la anlaştı
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Nazilli Belediyespor Ufukcan'la anlaştı

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, İstanbulsporlu Ufukcan Engin'le anlaşma sağladı.

Nazilli Belediyespor Ufukcan'la anlaştı, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, İstanbulsporlu Ufukcan Engin'le anlaşma sağladı. Orta sahada görev yapan futbolcuyu Nazilli'ye davet eden Başkan Nurittin Özkat, transferi bitirdi. Resmi sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki oyuncu ilk idmanına çıktı. Dardanelspor'un altyapısında futbola başlayan Ufukcan burada sergilediği performansla Hollanda 2'nci Lig ekiplerinden Fortuna Sittard takımına transfer oldu. Ardından yeniden Türkiye'ye dönen oyuncu İstanbulspor'a imza attı ve geçen sezonu Silivrispor'da kiralık olarak geçirdi. Ufukcan Engin, UEFA U19 Şampiyonası'nda 3 kez milli takım forması giydi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:37 Kaynak: DHA
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