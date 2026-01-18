Nazilli'de Gasp ve Şantaj Çetesi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nazilli'de Gasp ve Şantaj Çetesi Tutuklandı

18.01.2026 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gasp ve şantaj yapan 5 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gasp ve şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ağlarına düşürdükleri kişileri gasbedip şantaj yapan çete üyelerinden A.D, aralarındaki para anlaşmazlığından dolayı beraberindekileri polise ihbar etti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, A.D'nin de aralarında bulunduğu G.Ş, M.N, Y.A ve Ö.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, çeşitli yöntemlerle tanıştığı erkek mağdurların uygunsuz fotoğraflarını çekip para almak maksadıyla şantaj yaparak gasbettikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Nazilli, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de Gasp ve Şantaj Çetesi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

20:39
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
20:27
Süper Lig’de bu sezon bir ilk
Süper Lig'de bu sezon bir ilk
19:22
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
19:13
Canlı anlatım: Alanya’da 27 dakikada 3 gol, Fenerbahçe’yi şoke eden skor
Canlı anlatım: Alanya'da 27 dakikada 3 gol, Fenerbahçe'yi şoke eden skor
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 20:53:48. #7.11#
SON DAKİKA: Nazilli'de Gasp ve Şantaj Çetesi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.