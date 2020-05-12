Nazilli'de gökyüzü çocukların olacak - Son Dakika

Nazilli Belediyesi 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kaldırılan çocuklara Nazilli Şehir Stadyumu'nda uçurtma dağıtacak.



Nazilli Belediyesi 0-14 yaş arası çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağının açıklanması üzerine harekete geçti.



Günler öncesinden çalışmaları başlatan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "gökyüzünü çocuklara geri vereceğiz" sloganı ile Türk bayraklı uçurtma hazırlatarak çocuklara dağıtılması için talimat verdi.



13 Mayıs Çarşamba günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında Nazilli Şehir Stadyumu'nda uçurtmaların dağıtılacağını söyleyen Başkan Özcan; "Gelecek güzel günler için uçurtmalarımızı çocuklarımızla hep birlikte gökyüzüne bırakacağız. Gökyüzünü yeniden çocuklarımıza verecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu taşıyoruz. Haftalardır büyük bir olgunluk göstererek evlerinde kalan tüm çocuklarımıza yürekten teşekkür ediyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Yarın tüm çocuklarımızı Kurtuluş Mahallelerimizde bulunan Nazilli Şehir Stadyumu'na davet ediyorum. Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek hep birlikte Türk bayraklı uçurtmalarımızı uçuracağız" dedi. - AYDIN