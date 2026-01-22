Nazilli\'de Kırmızı Işık İhlali Faciası

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen hafif ticari araç, refüje çarpıp takla atarak karşı yöne geçip otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Muharrem Ertan (22) öldü, yanındaki arkadaşı A.A. yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Muharrem Ertan, yönetimindeki 09 ADR 728 plakalı hafif ticari araç direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu refüje çarptı. Takla atıp karşı yöne geçen araç, T.Y. idaresindeki 09 ADR 753 plakalı otomobille çarpıştı. Yan yatan hafif ticari araçtaki sürücü Ertan ile yanındaki A.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılıp ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Muharrem Ertan, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. A.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.