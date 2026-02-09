Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeyken alev alan minibüste hasar oluştu.
Kurtuluş Mahallesi 85 Sokak'ta A.B'ye ait 09 P 1634 plakalı minibüs, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle minibüste hasar oluştu.
Nazilli'de Park Halindeki Minibüs Yangını
