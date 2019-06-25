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Nazilli'de yol yenileme atağı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi'nin Altıntaş Mahallesi Namık Kemal ve Mithat Paşa Caddesi üzerinde ortaklaşa gerçekleştirdiği asfaltlama ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli'de yol yenileme atağı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi'nin Altıntaş Mahallesi Namık Kemal ve Mithat Paşa Caddesi üzerinde ortaklaşa gerçekleştirdiği asfaltlama ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, beraberinde Başkan Yardımcıları Kadir Mutlu, Şahsettin Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Soner Yelkovan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Serdar Özmen ile Namık Kemal ve Mithat Paşa Caddesi'nde gerçekleştirilen yol çalışmalarını inceledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Özcan; "Söylemiştik birlikten güç doğar diye. Nazilli Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi burada asfaltlama çalışması yapıyor. Öncelikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na Nazilli'mize göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. Nazilli'miz genelinde hummalı bir çalışma yapıyoruz. Namık Kemal Caddesi'nde 4 bin 275, Mithat Paşa Caddesi'nde ise 3 bin 570 metrekare alanda ekiplerimiz asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor. Bu bölgede yaptığımız tespitler sonucu çalışmalarımızı başlattık. Eski asfalt kazınarak hızlı bir şekilde yol ve kaldırım çalışmalarımız tamamlanacak" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:18 Kaynak: İHA
Kürşat Engin Özcan, Namık Kemal, Aydın, Nazilli, Güncel
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