Nazilli'nin yeni logosu belirlendi - Son Dakika

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen ve rekor düzeyde katılımla gerçekleşen logo yarışmasında sonuçlar belli oldu. Toplam 7 bin 327 kişinin oy kullandığı yarışmada, içerisinde Sümerbank, efe, zeytin ve incir figürleri bulunan eser yapılan halk oylamasında 3181 oy alarak 1'inci seçildi.



Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen ve toplamda 17.500 TL ödüllü Logo Tasarım Yarışması sonuçlandı.



17 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan ve Nazilli Belediyesi'nin kurum kimliğinde kullanılmak amacıyla düzenlenen logo yarışmasının ilk aşamasında seçici kurul tarafından belirlenen 3 eser halkın oylamasına sunuldu.



Bir hafta boyunca şehrin en kalabalık noktalarına konulan stantlarda Nazilli Belediyesi'nin yeni logosunu seçmek için 7 bin 327 kişi oy kullandı.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oylamalarda 52 oy geçersiz sayılırken, oy pusulasının 1'inci sırasında yer alan esere 245, 2'inci sırasında yer alan esere 819, 3. sırasında yer alan esere de 3 bin 181 kişi oy kullandı. 2 bin 530 kişi ise pusulanın 4'üncü sırasında yer alan 'seçime değer Logo bulamadım' ibaresini tercih etti.



Halk oylamasına katılarak Nazilli Belediyesi logosunun belirlenmesinde görüş bildiren tüm vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Öncelikle Nazilli Belediyesi'nin ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin ilişki ve diyalogu en iyi yansıtan 3 tasarım halk oylamasına seçildi. Daha sonra da karar halkımıza bırakıldı. 16 Aralık Pazartesi gününe kadar hem belediyemizin resmi internet sitesinden hem de kentimizin çeşitli noktalarına kurmuş olduğumuz stantlarımızda vatandaşlarımız oylarını kullandılar. Kullanılan oylar yine seçici kurulumuz tarafından tek tek incelendi. Halkımızın verdiği karar doğrultusunda yarışmamız sonuçlandı. Hem yarışmamıza büyük bir teveccüh gösteren tasarımcı arkadaşlarımıza hem de halk oylamamıza katılan vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyor, yeni logomuzun Nazilli'mize ve belediyemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Başkan Özcan, yeni logonun Nazilli Belediyesi'ne ekstra bir maliyet yaratmayacağını, etap etap logonun bulunduğu materyal ve alanların yıpranma düzeyine göre değişikliğe uğrayacağını belirterek; yarışmada 1'inci seçilen logonun tasarımcısı Gökhan Çamurcu'yu tebrik etti. - AYDIN