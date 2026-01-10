Nazillispor 8-1 Yenildi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta galibiyeti bulunmadan sonuncu sırada yer alan Nazillispor, evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a 8-1 yenildi. Konuk Ayvalıkgücü Belediyespor'un gollerini 6'ncı ve 17'nci dakikada Ahmet Akyüz, 10'uncu dakikada Hüseyin Erkan, 37'nci dakikada Efe Saydam, 71'inci dakikada Yağız Haydar, 81'inci dakikada Mustafa Durgun, 85'inci dakikada Emirhan Ayhan ve 90+7'nci dakikada Baha Kısacık kaydetti. Nazillispor'un tek golü ise 67'nci dakikada Yunus Teke'den geldi. Bu sonucun ardından Nazillispor 4 puanla sonuncu sırada kalırken, Ayvalıkgücü 31 puanla üst sıralarda yer aldı.