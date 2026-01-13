Nazım Hikmet 124 Yaşında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nazım Hikmet 124 Yaşında

13.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazım Hikmet'in 124. doğum yılı etkinliği, 15 Ocak'ta Kadıköy'de şiir, müzik ve dansla kutlanacak.

Usta şair Nazım Hikmet Ran, doğumunun 124. yılında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte anılacak.

"Nazım 124 Yaşında" başlığıyla Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, 15 Ocak'ta gerçekleşecek.

Şiir, müzik, dans ve anlatının bir araya geleceği etkinlikte unutulmaz şairin düşünsel ve sanatsal mirasına çok disiplinli bir bakış sunulacak.

Rutkay Aziz, Tuba Yılmaz, Andaç Sayın, Hüseyin Demir ve Enes Sarı'nın düzenleyiciliğini üstlendiği etkinlikte, sunuculuğu tiyatro ve sinema oyuncusu Ebru Saçar yapacak.

Etkinlikteki şiirler, usta oyuncular Vahide Perçin ve Altan Gördüm tarafından seslendirilecek. Dans performansında ise Mercan Selçuk Dans Topluluğu, Timur Selçuk'un Nazım Hikmet besteleri eşliğinde sahne alacak.

Müzik bölümünde "Tarık Akan'ın Çocukları" başlığıyla Özel Taş Koleji Müzik ve Korosu izleyiciyle buluşacak.

Gecede ayrıca besteci ve piyanist Fazıl Say, Nazım Hikmet'in şiirlerinden ilhamla hazırlanan özel bir performansla izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA

Nazım Hikmet Ran, Etkinlik, Edebiyat, Kadıköy, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazım Hikmet 124 Yaşında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Yıllar sonra Samandıra’dalar Fenerbahçe’ye sürpriz ziyaret Yıllar sonra Samandıra'dalar! Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Anlaşma sağlandı Szymanski Fransa yolcusu Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı

16:53
Kabus başladı Arda Güler’e ’’Mourinho’’ sürprizi
Kabus başladı! Arda Güler'e ''Mourinho'' sürprizi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 17:26:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Nazım Hikmet 124 Yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.