Nazım Hikmet Anıldı
2 saat önce
Kırklareli Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, şair Nazım Hikmet doğumunun 117'inci yılında anıldı.
Kırklareli
Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, şair Nazım Hikmet doğumunun 117'inci yılında anıldı.
Kültür Merkezinde düzenlenen programda gazeteci yazar Emin Karaca
ve Tuncer Sümer
tarafından Nazım Hikmet'in hayatı anlatıldı.
Program Grup Gündoğarken
konseri ile devam etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider çiçek ve plaket takdim ederek müzisyenlerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:16 Kaynak: AA
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