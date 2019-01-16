Son Dakika Haberleri: Nazım Hikmet'in 'Piraye'si Maltepe'de Sahnelendi

Nazım Hikmet'in 'Piraye'si Maltepe'de Sahnelendi

18 dakika önce

Maltepe Belediyesi, dünya şairi Nazım Hikmet'in 117. doğum yıl dönümünde, Murat Çidamlı'nın sahne aldığı "Piraye" isimli oyuna ev sahipliği yaptı.

Nazım Hikmet'in 'Piraye'si Maltepe'de Sahnelendi, System.String[]
Maltepe Belediyesi, dünya şairi Nazım Hikmet'in 117. doğum yıl dönümünde, Murat Çidamlı'nın sahne aldığı "Piraye" isimli oyuna ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz yıl sahnelenmeye başlayan oyun, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nden 2017 yılında "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü", geçtiğimiz yıl düzenlenen Bedia Muvahhit Ödülleri'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" sahibi Murat Çidamlı, tek kişilik oyununda Nazım Hikmet'in ölümsüz aşkı "Piraye"yi konu aldı. Çidamlı, Nazım Hikmet'in aşkını, şiirini, insani yönlerini, siyasi tavrını anlattığı sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

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