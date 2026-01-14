Nazmiye Esen İçin Tören Düzenlendi

ÇALIŞTIĞI KURUMDA TÖREN YAPILDI

Zonguldak'ta evinde nefes borusuna elma kaçması sonucu hayatını kaybeden Nazmiye Esen için güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası önünde tören yapıldı. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ile Esen'in mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Nazmiye Esen'in eşi İlker Esen ile kız kardeşi törende gözyaşı döktü, taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in dua ettirdiği tören, helallik alınmasının ardından sona erdi. Esen'in cenazesi, törenin ardından Kozlu Fatih Sitesi Camisi'ne götürüldü. Nazmiye Esen'in, Topbaşı Aile Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Nazmiye Esen için rahmet dileyerek, "Ani gelişen bir süreç, akşam kızıyla beraber sohbet ederken yediği elmanın boğazına takılması sonucu nefesi ne yazık ki kesiliyor. Sağlık ekipleri müdahale ediyor ama tüm müdahalelere rağmen kurtaramıyorlar. Rabb'im mekanını cennet eylesin, geride kalan ailesine, biz çalışma arkadaşlarına sabırlar ihsan eylesin" dedi.

Ali Sencer ARSLAN-Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,