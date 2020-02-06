NBA’de 2000’den beri bir ilk

Geçmiş yıllara göre fazlasıyla durgun geçen kış takas piyasasında ilk bomba patladı. Batı Konferansı’nda yer alan Houston Rockets, Denver Nuggets ve Minnesota Timberwolves ile Doğu Konferansı’nda yer alan Atlanta Hawks arasında gerçekleşen dörtlü takasa göz atalım.

Rockets: Robert Covington, Jordan Bell ve ikinci tur draft hakkı.

Timberwolves: Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Evan Turner, Jarred Vanderbilt ve birinci tur draft hakkı.

Nuggets: Gerald Green, Keita Bates-Diop, Noah Vonleh, Shabazz Napier ve birinci tur draft hakkı.

Hawks: Clint Capela ve Nene.

Bu takasların ardından Rockets’ın Tyson Chandler dışında bir uzun oyuncusu kalmazken 12 milyon dolarlık maaş boşluğu yaratıldı. Nuggets, takımdaki mutsuzluğunu uzun bir süredir dile getiren Beasley’i gönderip karşılığında Green ve Diop gibi önemli tamamlayıcıları kadrosuna katmayı başardı. Timberwolves, büyük bir ihtimalle play-off dışında kalacakları sezonda kontrat boşluğu yaratıp bench gücünü arttırdı.

Takastan en kârlı çıkan takım olarak gözüken Hawks ise Trae Young, Kevin Huerter, Deandre Hunter, John Collins, Jabari Parker, Jeff Teague gibi önemli forvet ve kısaların olduğu kadrosuna Capela ve Nene gibi iki önemli uzunu ekleyerek en önemli defosunu da kapatmış oldu.

NBA’deki play-off yarışını minimal ölçüde etkileyen bu takas ayrıca tarihe de geçti. Zira en son 20 Eylül 2000’de dört takımlı bir takas yaşanmıştı. New York Knicks’in süper yıldızı Patrick Ewing’in Seattle SuperSonics’e gittiği takasa Los Angeles Lakers ve Phoenix Suns dâhil olmuş ve 11 oyuncu takım değiştirmişti.