NBA'de Furkan Korkmaz'ın 18 sayıyla oynadığı maçta Philadelphia 76ers kazandı

Lakers'ta LeBron James 18 sayı, 10 asist ile "double-double" yaptı.

İlk üç periyotu geride götüren Lakers, son periyotta üstünlüğü ele aldı ve sahadan galip ayrılmasını bildi.

NBA'in son şampiyonu Los Angeles Lakers kendi sahasında oynadığı maçta Indiana Pacers'ı 105-100 mağlup etti.

Pelicans'ta Steven Adams 10 sayı, 17 ribaunt ile "double-double" yaparken, Brandon Ingram 28, Zion Willamson 23 sayı kaydetti.

Cavaliers'ta Cedi Osman oyunda kaldığı 24 dakikada 6 sayı, 1 ribaunt ve 1 asist üretirken, Collin Sexton 19, Quinn Cook 13 sayıyla oynadı.

76ers'ta Joel Embiid 23, Shake Milton 18, Tobias Harris ve Seth Curry 14'er sayıyla takımlarının galibiyetine katkıda bulundu.

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Washington Wizards'a konuk olduğu karşılaşmadan 127-101 galip ayrılırken, karşılaşmada 25 dakika sahada kalan Furkan, 18 sayı, 3 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.

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